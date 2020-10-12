В Якутске усилен контроль за объектами торговли и общепита

Сводная группа городского оперативного штаба продолжает проверку объектов торговли, общепита, сферы услуг, общественного транспорта и развлекательных заведений на предмет соблюдения санитарных требований против распространения коронавирусной инфекции. В выходные 10 и 11 октября административной комиссией города Якутска составлено 10 актов по выявленным нарушениям.

В список нарушителей по ст. 20.6.1 КоАП РФ попали развлекательные и питейные заведения «Remix Dance club», «Легенда», «Умед», «CUBA», «GЕОГРАФИЯ», «Томагавк», «Туман», «ТNТ», «Евразия» и бар-магазин «Токко». Данные заведения ранее не привлекались к административной ответственности по КоАП РФ.

Председатель административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов сообщил, что по поручению главы города Якутска протоколы о повторных нарушениях направляются в городской суд для принятия решения по закрытию учреждений-нарушителей.

«Мировым судом на сегодня рассмотрено 100 протоколов, по 98 из них вынесены предупреждения. За выходные составлено 18 извещений о явке в административную комиссию, а также 3 протокола направлены в суд по ст. 3.8. КоАП РС (Я)», — сказал Феликс Антонов.

В понедельник 12 октября сводная группа оперативного штаба г. Якутска провела новые рейды по объектам торговли и общепита и снова выявила объекты, которые не соблюдают пропускной режим и социальную дистанцию.

Также сегодня сводной группой городского оперативного штаба проверены мероприятия по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном жилом фонде в Автодорожном, Губинском, Сайсарском, Октябрьском, Центральном, Промышленном округах. Всего проверено 32 жилых дома, из которых в 18 домах выявлено отсутствие профилактических мероприятий по дезинфекции и влажной уборке.

По информации административной комиссии г. Якутска за период с 17 марта по 12 октября проведено 2002 рейда по объектам торговли, общепита и развлекательных центров города, из которых с 9 по 12 октября – 39 рейдов.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.