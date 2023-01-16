16.01.2023
19:30
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Происшествия

В Якутске ушел свет в районе 3 поликлиники

По сообщению телеграм-канала SakhaDay, произошло отключения света в районе Мерзлотки и районе 3-й поликлиники

Источник: тгк SakhaDay

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