В Якутске ушел из жизни директор спортшколы

19 ноября 2020 года от коварной болезни ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, отличник народного просвещения РСФСР, отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), отличник образования Республики Саха (Якутия), директор МБУ ДО ДЮСШ №5 г.Якутска Слепцов Александр Будимирович.

Александр Будимирович родился 24 апреля 1959 г. в с. Кептени Усть-Алданского района Якутской АССР.

Окончил Ленинградский техникум физической культуры и спорта, институт физической культуры и спорта СВФУ, Дальневосточную Академию государственной службы. С 1981 года работал тренером-преподавателем по лыжным гонкам в Тюнгюлюнском СПТУ-4 Мегино-Кангаласского района. За время его работы сборная команда училища была победителем и призером первенств республики среди учреждений профессионального образования. С 1986 года по 1995 годы работал тренером-преподавателем по лыжным гонкам в Тюнгюлюнском филиале Мегино-Кангаласской ДЮСШ. За годы работы Слепцов А.Б. внес значительный вклад в развитие сферы образования и физкультурно-спортивного движения в районе. С 1987-1994 гг. сборная команда Мегино-Кангаласского района в чемпионатах ДСО «Урожай» республики занимала призовые места среди взрослых и школьников. В 1990 году сборная команда стала чемпионом республики. По его инициативе были построены военизированная спортивная площадка, летний спортивный лагерь «Куелэ», первая в республике лыжная база, организован прокат лыж, проложена 100-метровая роликовая трасса на бетонной основе. Александр Будимирович со своими единомышленниками в 1999 году открыл детско-юношескую спортивную школу №5 при Институте физической культуры и спорта ЯГУ. Добился открытия интерната-пансионата на 51 место. Под его руководством ДЮСШ №5 стала победителем и призером всероссийских, республиканских конкурсов среди спортивных школ, в 2005 г. – Лауреат Всероссийского смотра-конкурса среди спортивных школ и УОР на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва, в 2013 г. – ДЮСШ №5 вошла в Золотой Фонд кадров России. С 1999 года в ДЮСШ №5 воспитано по восьми видам спорта: 7 мастеров спорта международного класса, 1 гроссмейстер, 1 арбитр международного класса, более тридцати мастеров спорта РФ, 15 победителей и 17 призеров первенств мира, 16 победителей и 24 призера Европы, 36 победителей и более ста призеров первенств России, многих победителей и призеров первенств ДВФО и РС(Я), международных и всероссийских турниров. За время творческой работы тренером-преподавателем в ДЮСШ №5 воспитал мастера спорта РФ, победителя Европейского юношеского олимпийского фестиваля Мухомедзянову Юлию, 4 мастера спорта РС(Я) по лыжным гонкам: Белолюбский Иван, Яковлев Лазарь, Сутаков Иннокентий, Индеева Алена, 3 мастера спорта РС(Я) по национальным видам спорта: Сметанников Сергей, Атласов Гена, Гермогенов Геннадий, 14 кандидатов в мастера спорта РФ — Белолюбский Иван, Яковлев Лазарь, Попов Яков, Цыпандин Николай, Скрябин Сергей и другие. С 1995 по 2000 гг. работал исполнительным директором Федерации лыжных гонок РС(Я). Александр Будимирович является кандидатом в мастера спорта СССР по лыжным гонкам, призер Дальнего Востока и Сибири, призер Ленинградской области, неоднократный чемпион и призер ЯАССР, неоднократный чемпион и призер ДСО «Урожай», неоднократный чемпион и призер ВДСО «Трудовые резервы» по лыжным гонкам.

В этот грустный̆ и тяжёлый̆ момент коллектив МБУ ДО ДЮСШ №5 приносит искренние соболезнования родным и близким, всему спортивному сообществу республики с невосполнимой̆ утратой.

Светлая память о нашем директоре, коллеге, старшем товарище всегда будет в наших сердцах.