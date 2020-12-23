23.12.2020
14:59
219

Происшествия

В Якутске управляющую компанию оставили без дверей

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже дверей помещения управляющей компании. Неизвестный злоумышленник сорвал их с петель. Ущерб, нанесенный организации, составил около 50 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 30-летний житель г. Якутска.

Выяснилось, что подозреваемый сбыл похищенное за 10 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх