В Якутске управляющую компанию оставили без дверей

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже дверей помещения управляющей компании. Неизвестный злоумышленник сорвал их с петель. Ущерб, нанесенный организации, составил около 50 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 30-летний житель г. Якутска. Выяснилось, что подозреваемый сбыл похищенное за 10 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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