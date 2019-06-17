В Якутске уничтожили санкционные яблоки

13 июня в Якутске на ул. Чернышевского, 101/1 выявили реализацию санкционной продукции — свежих яблок, завезенных из Белоруссии. В республиканском управлении Россельхознадзора напомнили, что с 12 апреля 2019 года на поставки яблок и груш из Белоруссии введены временные ограничения. «Согласно этикетке на коробке подкарантинная продукция весом 10,2 кг завезена через Республику Беларусь, сопроводительные документы отсутствуют. Вся запрещенная продукция изъята и уничтожена», — сообщили в управлении. Источник: https://news.ykt.ru/article/87972

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