В Якутске уничтожили партию некачественного лекарственного препарата

В октябре 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в ходе планового выборочного контроля в одной из аптек города отобрали пробу лекарственного препарата для ветеринарного применения «Антидиарейко» (производство Испания). Образцы препарата были отправлены в подведомственный Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Исследования показали, что состав данного препарата не соответствовал требованиям качества по восьми показателям нормативного значения (витамины: D3, А, В1, В2, Е; колистина сульфат; пантотенат кальция; сульфадимидин).

14 января партия лекарственного препарата для ветеринарного применения «Антидиарейко» (Испания) была снята с реализации и передана на ответственное хранение лицензиату, также выдано предписание об уничтожении остатков некачественного лекарства.

15 января остатки лекарственного препарата «Антидиарейко» (производство Испания) были уничтожены.