15.07.2022
12:27
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Якутск
В Якутске угрозы подтопления нет
Достижение опасных отметок у Якутска не ожидается. Сегодня, 15 июля, по состоянию на 08:00 часов утра уровень воды у города Якутска составил 450 см над нулём поста. За прошедшие сутки подъём уровня воды составил 38 см.
По информации Якутгидромета, в ближайшие сутки-двое рост уровня воды сохранится. Прогнозируется подъём на 30 — 50 см. Ожидается выход воды на пойму.
«Прохождение максимума дождевого паводка у Якутска ожидается 18 июля и 19 июля 2022 года, после чего будет отмечаться снижение уровня воды», – отметили в Якутгидромете.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#В Якутске угрозы подтопления нет#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутск
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