В Якутске угнали автомобиль

В ночное время в г. Якутск, ранее судимый за угон, 27-летний уроженец Верхневилюйского района неправомерно завладел автомобилем «Honda Airwave».

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков, хозяин автомобиля уснул. Злоумышленник, находясь у него в гостях, похитил куртку, в кармане которой находились ключи. Тайно проник в его машину и уехал. Этой же ночью потерпевший обнаружил угон и сообщил в полицию. Сотрудниками полиции незамедлительно была составлена ориентировка и направлена во все подразделения полиции. Также для обнаружения автомобиля вводился план «Перехват».

Автомобиль был замечен и остановлен авто патрулем ОБППС МУ МВД России «Якутское» сержантами полиции Давыдовым Афанасием и Павловым Альбертом. И в технически исправном состоянии был возвращен законному владельцу. Свою вину задержанный отрицать не стал. Правоохранителям он пояснил, что на машине решил просто покататься, пока хозяин спал.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.м

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