В Якутске ударят первые морозы

Для жилья ондатра роет длинную нору на берегу водоёма, либо строит хатку из стеблей водных растений. В них ондатры живут зимой и летом. Строят также и кладовки, в которых создают запасы корма на зиму. Без воздуха ондатра может обходиться 12 — 17 минут. На севере, юго-востоке, юге, ночью на юго-западе, днем северо-востоке небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском районах порывы до 16-21 м/с, метель. Температура воздуха ночью -35-40°, северо-востока -40-45°, на юго-западе -30-35°, на юго-востоке -25-30°, на юге -15-20°. Днем -28-33°, северо-востока -32-37°, на юго-западе -23-28°, на юге -13-18°. В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, западный 2-5 м/с. Температура ночью-35-37°, днем -31-33°. На фото: На одной из поездок в Амгу вдоль дороги едва не наехали на ондатру, которая решила мне попозировать.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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