15.11.2022
01:00
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Погода
В Якутске ударят первые морозы
На севере, юго-востоке, юге, ночью на юго-западе, днем северо-востоке небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском районах порывы до 16-21 м/с, метель. Температура воздуха ночью -35-40°, северо-востока -40-45°, на юго-западе -30-35°, на юго-востоке -25-30°, на юге -15-20°. Днем -28-33°, северо-востока -32-37°, на юго-западе -23-28°, на юге -13-18°.
В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, западный 2-5 м/с. Температура ночью-35-37°, днем -31-33°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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