В Якутске ученики 5-8 классов не пойдут в школу
По решению Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск», принятом на заседании 22 октября, учащиеся с 5 по 8 класс остаются на дистанционном обучении.
Учащиеся с 1 по 4 класс и с 9 по 11 (12) класс учатся в очном формате с соблюдением санитарных требований.
В связи с увеличением количества заболевших с 30 октября по 7 ноября будут приостановлены действия кружков, секций, дополнительных занятий, школьных, внешкольных мероприятий, вне зависимости от форм собственности.
Участники Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» рекомендовали провести осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября.
В школах будут проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств, профилактические мероприятия с родителями учащихся. В школах также будет действовать температурный фильтр при входе в здание школы, соблюдение масочного режима, разграничение учеников во время уроков и перемен. Продолжится мониторинг заболевания учащихся начальных классов, допущенных к очной форме обучения.
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