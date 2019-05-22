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В Якутске ученики трех школ торжественно вступили в пионеры

19 мая 2018 года в городе Якутске торжественно отметили День пионерии. В связи с ремонтными работами на площади Ленина традиционное проведение пионерского сбора перенесли на площадь Победы. К 12 часам площадь заполонили пионеры и вновь вступающие в ряды юных ленинцев из городских школ №№ 16 и 25 и Мархинской школы № 2.
На мероприятии также присутствовали родители, комсомольцы, коммунисты, ветераны пионерского движения.
Торжественный пионерский сбор Якутской городской пионерской организации открыл первый секретарь Якутского рескома ЛКСМ РФ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Вячеслав Макаров. Он поздравил собравшихся с 97-й годовщиной Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Первым слово для приветствия было предоставлено члену ЦК КПРФ, первому секретарю Якутского рескома КПРФ Виктору Губареву. Виктор Николаевич, поздравив всех с Днем пионерии, отметил незабываемость такого волнительного для ребят момента, как вступление в ряды юных ленинцев, и пожелал будущим пионерам хорошо учиться, любить свою Родину и не падать духом в любой ситуации.
Старшая пионервожатая Якутской городской организации Людмила Оконешникова в торжественной обстановке приняла рапорты председателей пионерских отрядов. Затем она сдала рапорт первому секретарю Якутского рескома КПРФ Виктору Губареву о готовности пионерской организации к торжественной линейке.
При звуке пионерского марша была дана команда на внос пионерского знамени. Людмила Оконешникова обратилась с напутственным словом к вновь вступающим в ряды пионеров и дала команду на подготовку к Торжественной клятве. Затем наступил кульминационный момент — время пионерской клятвы. Все замерли, слушая слова клятвы будущих пионеров:
«Я (фамилия, имя), вступая в ряды Всероссийской пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, выполнять законы пионеров, служить добру и справедливости!..»
Второй секретарь Якутского рескома КПРФ Вячеслав Куличкин, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии Петр Аммосов, первый секретарь Якутского горкома партии Саргылана Гоголева, участник Великой Отечественной войны Василий Александров, народный художник Якутии Георгий Родионов, ветеран партии Анна Пухова, второй секретарь Якутского рескома комсомола Алексей Саморцев, комсомольцы Сергей Харлампьев и другие под дробь барабанов повязали галстуки мальчишкам и девчонкам. Всего в ряды пионеров вступили 60 школьников. На призыв: «Юные пионеры, к борьбе за дело трудового народа будьте готовы!» ребята дружно салютовали: «Всегда готовы!».
И снова звучали искренние слова поздравлений и песни. Так, старшая пионервожатая Людмила Оконешникова отметила, что наша юная пионерия всегда жила интересами страны, республики и народа, являясь школой гражданского становления подрастающего поколения. Неслучайно в этот день пионеры-якутяне держали в руках портреты героев-пионеров Великой Отечественной войны. Ведь воспитанники пионерии — это герои Великой Отечественной войны Зина Портнова, Валя Котик, Володя Дубинин, труженики тыла Мамлакат Нахангова и другие. Они же являются покорителями целины, космоса, укротителями атома, создателями нашей мощной державы — Союза Советских Социалистических Республик.
На торжественной линейке также выступили ветеран Коммунистической партии Анна Пухова, второй секретарь Якутского горкома КПРФ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Иннокентий Романов.
Торжество завершилось общим фотографированием и вручением всем пионерским отрядам праздничных буклетов и сертификатов.
19 мая пионерские сборы состоялись в Горном, Мегино-Кангаласском, Момском, Вилюйском, Верхневилюйском, Алданском, Чурапчинском, Усть-Алданском и других районах.

Источник: Вячеслав МАКАРОВ, первый секретарь Якутского рескома комсомола, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).
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