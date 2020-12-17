В Якутске ученики 1-5 классов не пойдут сегодня в школу

По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске в районе Аэропорта составила -47 градуса Цельсия, скорость ветра 0 м/с. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов.

Согласно приказу Управления образования Якутска, актированные дни для школ столицы устанавливаются при следующих погодных условиях:

Учебные занятия для школьников с 1 по 5 классы будут отменены при температуре -45°С, без ветра. При скорости ветра от 1 м/с, для учащихся этих классов учебные занятия будут отменены при температуре -44°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для учащихся 1-5 классов будут объявлены при -43°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -42°С.

С 1 по 8 классы занятия будут отменены при температуре -48°С в безветренную погоду. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в 1-8 классах будут отменены при температуре -47°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для 1-8 классов наступят при -46°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -45°С.

При температуре наружного воздуха без ветра -50°С учебные занятия будут отменены для всех школьников с 1 по 11 (12) классы. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в школах будут отменены при температуре -49°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни объявят при -48°С, при ветре от 3-5 м/с — при -47°С.

№ п/п Классы Температура наружного воздуха без ветра Температура наружного воздуха при ветре от 1 м/с Температура наружного воздуха при ветре от 2 м/с Температура наружного воздуха при ветре от 3-5 м/с 1 1-5 -45° С -44° С -43° С -42° С 2 1-8 -48° С -47° С -46° С -45° С 3 1-11 (12) -50° С -49° С -48° С -47° С

Актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанций районов Гимеин и Аэропорт, по данным ЯУГМС на сайте http://ugms14.ru/