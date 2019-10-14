В Якутске участились случаи угонов автомобилей

За неделю в полиции зарегистрировано 5 фактов угона автотранспорта. Отмечается, что причиной угона часто является оставленный ключ в замке зажигания и не запертая дверь. Чаще всего такие преступления происходят спонтанно. Оставленный ключ в замке зажигания или приоткрытое окно, могут побудить человека воспользоваться чужим автомобилем в своих целях.

Уважаемые автовладельцы! Для предотвращения краж и угонов машин необходимо максимально обезопасить свое имущество:

Никогда не оставляйте транспортное средство без присмотра, даже во время прогрева двигателя; Не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если покидаете свой автотранспорт «на минуту»;. Избегайте парковки на длительное время в неосвещенных и безлюдных местах; Никогда не оставляйте в салоне личные документы, вещи (барсетки, куртки, ноутбуки), которые могут привлечь внимание злоумышленников и спровоцировать их на кражу; Оборудуйте свой автомобиль сигнализацией.

В случае если ваш автомобиль угнали или вы стали очевидцем подобного происшествия, незамедлительно обращайтесь в полицию. Временной фактор очень важен для поиска.