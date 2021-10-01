В Якутске уборщица похитила рефлектометр и тестер

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился работник образовательного учреждения с заявлением о краже. Он пояснил, что во время ревизии была обнаружена недостача двух измерительных приборов — рефлектометра и тестера. Общий материальный ущерб составил 92 500 рублей. Кражу совершила уборщица, сообщает ЯСИА.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 42-летняя женщина, которая работает уборщицей в данном учреждении.

Установлено, что подозреваемая, находясь на рабочем месте, прошла в подсобное помещение лаборатории и похитила из незапертого шкафа два прибора.

Похищенное изъято и будет возвращено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.