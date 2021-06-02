В Якутске УАЗ сбил ребенка на велосипеде

1 июня около 21:30 минут 45-летний водитель управляя автомобилем «УАЗ 128811» внутри дворовой территории, возле дома №21/1 ул.Петровского в Якутске, совершил наезд на велосипедиста – 6-летнего мальчика, который двигался на велосипеде «DTFLAI» справа налево походу движения «УАЗ».

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и увезла ребенка в детское медучреждение, где врачами поставлен диагноз «ушиб мягких тканей левого коленного сустава», назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что мать ребенка в момент ДТП находилась дома. Водитель «УАЗ» имеет более 20 лет стажа вождения и имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1,М». К административной ответственности привлекался в течение года 2 раза по ст.12.37 КоАП РФ. Алкогольное опьянение не выявлено.

По факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательными на улицах, во дворовых территориях, в местах скопления детей и взрослых! Максимально снижайте скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки транспортного средства.