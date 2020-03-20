В Якутске у водителя InDriver отобрали автомобиль

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Верхневилюйского района Якутии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

Установлено, что 24 октября 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов по ул. Автодорожная, вызвал через приложение InDriver автомобиль, водитель которого, увидев в салоне, что клиент нетрезв, отказалась выполнять заказ.

Находясь в салоне, мужчина стал угрожать женщине-водителю газобаллонным пневматическим пистолетом, требуя доставить его в микрорайон Марха. Водитель, увидев, что пистолет не игрушечный, испугалась за свою жизнь и здоровье и, лишившись возможности самостоятельно распоряжаться транспортным средством, была вынуждена начать движение к указанному пассажиром адресу. По пути следования водитель пыталась вызвать по телефону помощь, свернуть в сторону отдела полиции, но осужденный неоднократно наводил пистолет в сторону водителя и требовал ехать дальше. Переезжая по ул. Ойунского элемент принудительного снижения скорости транспортных средств «лежачий полицейский», водителю удалось выбежать из автомобиля и вызвать наряд полиции.

Согласившись с представленными государственным обвинителем доказательствами, суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.