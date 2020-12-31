В Якутске у привокзальной площади установлены видеокамеры

С 31 декабря на выезде и въезде на привокзальную площадь аэропорта г. Якутска будут установлены камеры

Передвижные комплексы «Паркон» фиксируют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения антитеррористической безопасности с 31 декабря 2020 г. на улицах Быковского и Гагарина (на выезде и въезде на привокзальную площадь аэропорта г. Якутска) будут работать передвижные комплексы фотовидеофиксации «Паркон» по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Установлены соответствующие дорожные знаки.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям осуществлять остановку и стоянку транспортных средств на специально отведенных для этого парковочных местах.