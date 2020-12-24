В Якутске у многодетной матери украли деньги на подарки

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что в автобусе обнаружила пропажу кошелька, в котором хранились наличные в сумме 48 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что она – многодетная мать, а деньги предназначались на покупку новогодних подарков её четырём детям.

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела в рамках оперативно-розыскных мероприятий данная кража была раскрыта по горячим следам. Полицейские установили двух 36-летних неоднократно судимых мужчин и выяснили, что хищение произошло не в автобусе, а на улице.

Оказалось, что потерпевшая забыла застегнуть молнию на рюкзаке. В это время к ней подошли двое. Пока один разговаривал с женщиной, второй воспользовался тем, что она отвлеклась, и похитил кошелёк.

Украденные сбережения были потрачены на приобретение спиртных напитков и выкуп ранее заложенной в ломбард техники. Часть денег изъята и возвращена потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Второй мужчина проходит по делу как свидетель.

Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздников будьте особенно внимательны к своему имуществу. При посещении торговых объектов, рынков, общественных мест, а также в салоне общественного транспорта храните деньги, телефоны, банковские карты во внутренних карманах одежды.

Также следует соблюдать несколько правил:

— Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.

— Используйте нагрудные кошельки. Очень надежный способ хранения, так как в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно.

— Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте держите ее перед собой.

— Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.

— Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте.

— Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку.

— Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег Вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги.

— Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.

Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества!