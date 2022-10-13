13.10.2022
18:35
105
Происшествия
В Якутске тушили пожар в 9-этажке на ул.Кузьмина
13 октября в 16:20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в квартире на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома на ул. Кузьмина в г. Якутск.
Возгорание ликвидировано на площади 2 кв.м. Огнем поврежден диван в квартире. На тушение привлекались 10 единиц пожарной техники и 41 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного отряда.
Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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