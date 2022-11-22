В Якутске тушили крупный пожар на автомойке

Предположительная причина — короткое замыкание электрооборудования.

В Якутске 22 ноября в 06:03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании автомойки на улице Челюскина. Через семь минут к месту вызова прибыли пожарные. На момент их прибытия из окна на втором этаже шел дым.

В результате пожара огнем повреждены два помещения на площади 35 кв.м. и наружная стена — на площади 15 кв.м. Огнеборцами спасены автомойка, рядом стоящее строение и шесть автомобилей.

«Предположительная причина — короткое замыкание электрооборудования, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 47 человек личного состава и девять единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.