В Якутске туман: будьте внимательны на дорогах

В условиях тумана и гололеда стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму. Здесь на первое место выступают аккуратность, благоразумие, внимательность и неторопливость тех, кто управляет источником повышенной опасности или передвигается пешком.

Когда наступают первые морозы, водители в первое время все же более внимательны. Однако, привыкнув к управлению автотранспортом в условиях якутской суровой зимы, наступает период, когда они, несмотря на туман и гололед, пытаются «ехать с ветерком», создавая при этом угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

В первые дни февраля столбик термометра вновь опустился ниже отметки в 40 градусов, а многие населенные пункты Якутии , в том числе и столицу региона, накрыла пелена тумана.

С начала текущего года на дорогах республики уже зарегистрировано 346 ДТП с материальным ущербом и 47, автоаварий, в которых погибли 4 и были травмированы более 60 человек. Одной из частых причин дорожных происшествий в зимний период является превышение скорости, не предоставление преимущества в движении, не соблюдение интервалов. В условиях ограниченной видимости такие нарушения еще больше осложняют ситуацию на дорогах.

Чтобы максимально обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных печальных последствий дорожных происшествий, обусловленных туманом и гололедом, следует запомнить несколько правил и рекомендаций, и руководствоваться ими при езде в условиях ограниченной видимости.