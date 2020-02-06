В Якутске туман: будьте внимательны на дорогах
В условиях тумана и гололеда стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму. Здесь на первое место выступают аккуратность, благоразумие, внимательность и неторопливость тех, кто управляет источником повышенной опасности или передвигается пешком.
Когда наступают первые морозы, водители в первое время все же более внимательны. Однако, привыкнув к управлению автотранспортом в условиях якутской суровой зимы, наступает период, когда они, несмотря на туман и гололед, пытаются «ехать с ветерком», создавая при этом угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.
В первые дни февраля столбик термометра вновь опустился ниже отметки в 40 градусов, а многие населенные пункты Якутии , в том числе и столицу региона, накрыла пелена тумана.
С начала текущего года на дорогах республики уже зарегистрировано 346 ДТП с материальным ущербом и 47, автоаварий, в которых погибли 4 и были травмированы более 60 человек. Одной из частых причин дорожных происшествий в зимний период является превышение скорости, не предоставление преимущества в движении, не соблюдение интервалов. В условиях ограниченной видимости такие нарушения еще больше осложняют ситуацию на дорогах.
Чтобы максимально обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных печальных последствий дорожных происшествий, обусловленных туманом и гололедом, следует запомнить несколько правил и рекомендаций, и руководствоваться ими при езде в условиях ограниченной видимости.
- Главное и самое надёжное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане использовать такую возможность.
- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.
- Обязательно обозначьте себя. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.
- Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также, как и в темное время суток, обозначив себя светоотражающими элементами, вы будете более заметны для водителей.
- Совершать манёвры, которые в обычных условиях были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется, лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
- Не стоит безоговорочно доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях. Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию.
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