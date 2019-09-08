В Якутске торжественно заложили Парк Победы

Сегодня, 7 сентября состоялась торжественная закладка Парка Победы в городе Якутске.

В церемонии закладки будущего Парка Победы в местности рядом с въездной стелой «Три сэргэ» приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава города Якутска Сардана Авксентьева, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, почетный житель Сунтарского улуса Петр Яковлев, народные депутаты, члены правительства Якутии, сотрудники окружной администрации города Якутска, ветераны, молодежь, учащиеся образовательных учреждений, общественность, жители и гости столицы республики.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил участников мероприятия празднованием Дня города и началом строительства Парка Победы.

«В парке будет высажено ровно 20625 деревьев – по количеству людей, которые ушли на фронт из города Якутска, защитили нашу страну и принесли великую победу. Я думаю, что через несколько лет Парк станет одним из красивейших мест нашей родной столицы. Пока мы помним и чтим своих героев, наша будет такой же великой и могущественной», — сказал Ил Дархан.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева отметила, что эскиз Парка Победы разработан молодыми архитекторами, которые имеют замечательное представление о будущем парка.

«Мы продолжаем хорошую городскую традицию. Так, 80 лет назад комсомольцы Якутска заложили основу Парка культуры и отдыха. Сегодня мы стали участниками еще одного исторического события. Я рада видеть каждого, кто пришел почтить память наших героев. Надеюсь, что через 20 лет я приду сюда гулять со своими внуками и буду с теплотой вспоминать сегодняшний день» — сказала Сардана Авксентьева.

Участник Великой Отечественной войны Петр Яковлев выразил уверенность, что Парк Победы станет вечной памятью о якутянах, которые легли в боях за свободу и независимость Родины.

«Мы, старшее поколение, участники Великой Отечественной войны гордимся тем, что молодое поколение якутян достойно продолжает нести память о главных боевых и трудовых заслугах нашего народа», — подчеркнул Петр Константинович.

Дерево – это символ жизни и связи поколений. Возможность посадить дерево в память об участниках войны получил каждый. Саженцы деревьев вместе с главой республики и главой города посадили ветераны, дети, молодежь, жители Якутска, пришедшие на торжественное событие. Для участников мероприятия были организована выставка военной техники, полевая кухня, концертная программа.

Напомним, в Якутске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет создан новый современный Парк Победы площадью 78 200 кв. метров в местности у стелы «Три сэргэ», которая пользуется большой популярностью у молодоженов. На территории паркового комплекса появятся площадь, мемориальный маршрут, водоем с фонтаном, дорожки для бега и езды на велосипедах, зоны для детей, занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорта и амфитеатр.