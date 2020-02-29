В Якутске торжественно закрыт IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»

29 февраля состоялось закрытие IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» и IV Международного дальневосточного симфонического семинара-форума «Цех» в рамках фестиваля. Закрыл фестиваль «Концерт симфонической музыки молодых композиторов Евразии» где Симфонический оркестр Высшей школы музыки РС(Я) исполнил произведения молодых композиторов Евразии, дирижер Павел ВАСЬКОВСКИЙ:

Александра ХМЕЛЕВСКА (Польша) — Фантастическая сцена Михал РОТАРЬ (Молдова) – Утро Байару ТАКШИНА (Горно-Алтайск) – Волны Иван СЕРКИН (Якутск) — Триумфальная увертюра для симфонического оркестра ВШМ РС(Я) Никифор ЯКОВЛЕВ (Якутск) — Симфоническая пьеса, солист Никифор Яковлев

За время фестиваля были проведены мероприятия: концерт Государственного симфонического оркестра «Symphonice ARTica» филармонии Якутии «Музыка современных композиторов Евразии», дирижер Наталья БАЗАЛЕВА, симфонический семинар-форум, курсы повышения квалификации, международный круглый стол «Республика Корея – Якутия: пути сближения и перспективы, сольный концерт и мастер-класс Сергея СУДЗИЛОВСКОГО (заслуженного артиста РФ, лауреата международных конкурсов, в том числе 6 международного конкурса им. П.И. Чайковского), пресс-конференция, час корейской поэзии «Поэзия бамбуковых рощ», медиа выставка «Корея», концерт Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». В мероприятиях приняли активное участие гости из Колумбии, Ирана, Норвегии, Германии, Казахстана, Монголии, Молдовы, Польши и других регионов Российской Федерации, так же композиторы Республики Саха (Якутия) МИХЕЕВ Николай и КСЕНОФОНТОВ Владимир, режиссер кино и театра Костас МАРСАН, директора и работники Детских школ искусств со всей республики, а так же учащиеся, студент, преподаватели и работники Высшей школы музыки РС(Я).

Выражаем огромную благодарность спонсорам и партнерам IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика.»:

Российскому музыкальному союзу (РМС)

Международную гильдию молодых музыкантов «МеждународМолОт» Российского музыкального союза

Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)

Корея Лайф Центр – центр медицинского туризма

Государственной филармонии Республики Саха (Якутии) им. Г.М. Кривошапко

Северо-восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова

Детской школе искусств №1 г. Якутска

Спортивному комплексу «Триумф»

Исполнительный директор фестиваля ЧИГИРЕВ Сергей Валентинович, начальник отдела по концертной и творческой работе ВШМ РС(Я).

Координатор и техническое обеспечение фестиваля ПЕСТРЯКОВ Александр Васильевич, специалист отдела по концертной и творческой работе ВШМ РС(Я).