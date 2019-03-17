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В Якутске торжественно закрыт Кубок мира по вольной борьбе — 2019

В столице Республике Саха (Якутия) 17 марта прошла торжественная церемония закрытия Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин — 2019. С успешным окончанием Кубка мира участников и гостей турнира поздравили глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад ЛАЛОВИЧ, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ.

Церемония прошла после финальных схваток, в которой сборная России выиграла сборную Ирана со счетом 9:1.
«Я благодарю всех тех, кто принимал участие в подготовке и проведении Кубка мира по вольной борьбе – 2019 в городе Якутске. Уверен, что за эти два дня Якутск в полной мере подтвердил, что заявка, поданная на проведение крупнейшего спортивного события, была поддержана справедливо. Конечно же, я благодарю болельщиков, которые два дня заполняли трибуны и непрерывно болели и поддерживали спортсменов. Они доказали, что являются основной силой, позволяющей спортсменам показывать прекрасную борьбу», – отметил Айсен Николаев.
Глава подчеркнул, что проведение Кубка мира еще раз подтвердило, что вольная борьба была, есть и остается для якутян спортом номер один. «Спустя 46 лет после 1973 года, когда на Кубке мира по вольной борьбе среди мужчин в составе сборной Советского Союза боролись Роман ДМИТРИЕВ и Павел ПИНИГИН, сегодня два якутянина – Арыйаан ТЮТРИН и Виктор РАССАДИН – одновременно стали победителями Кубка мира — 2019. Эта победа вселяет в нас уверенность, что мы еще увидим на самых высоких пьедесталах почета спортсменов-вольников из Якутии», – сказал Ил Дархан.

Президент UWW Ненад Лалович отметил, что Кубок мира по вольной борьбе – 2019 на гостеприимной якутской земле прошел на самом высочайшем организационном уровне: «Сегодня я хочу поблагодарить всех жителей Якутии за ваше гостеприимство, за вашу поддержку, за вашу неиссякаемую энергию. Без вашего участия и без вашей поддержки Кубок мира бы не состоялся. Спасибо вам, что вы достойно представили Республику Саха (Якутия) и город Якутск».
«Эти два дня, проведенные в Республике Саха (Якутия) навсегда останутся в нашей памяти, как высочайшее проявление любви к спорту, дружбы и патриотизма. За невероятную атмосферу, созданную на Кубке мира, я выражаю искренние слова благодарности каждому якутянину. Отдельная благодарность всем командам, которые приехали на Кубок мира, и даже если они проиграли, то увезут с собой только хорошие впечатления и частичку сердец якутян. Особые слова благодарности я выражаю Главе Республики Саха (Якутия), человеку, на чьи плечи легла большая ответственность за достойное проведение Кубка мира по вольной борьбе, Айсену Сергеевичу Николаеву. Думаю, что особую атмосферу, которая здесь царила, условия, которые были созданы для спортсменов и гостей, ауру, которая исходила от болельщиков и сопровождала нас на протяжении этих двух дней, будет сложно повторить», – отметил в своем выступлении Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
После выступления почетных гостей состоялась церемония награждения команд-победителей Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин – 2019. На домашнем Кубке мира победу одержала сборная России, серебряным призером стала сборная Ирана, а бронза досталась сборной США.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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