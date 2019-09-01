В Якутске торжественно забита первая свая пристроя средней школы № 31

В этом году, День знаний для средней общеобразовательной школы № 31 с углубленным изучением отдельных предметов стал особенным. Именно сегодня была забита первая свая фундамента для пристроя школы.

В торжественной церемонии установки первой сваи пристроя приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев, Председатель Правительства РС(Я) Владимир Солодов, глава города Якутска Сардана Авксентьева, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, первый заместитель министра строительства республики Галина Новикова, генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика» Петр Кушкирин, начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов, генеральный директор ООО «СТК» Анатолий Заболоцкий, администрация, педагогический коллектив, родительская общественность, строители, ветераны педагогического труда, школьники.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила собравшихся с Днем знаний и пожелала всем, чтобы учебный год стал успешным.

«Слова признательности выражаю ветеранам педагогического труда, людям, которые творили добрую историю этой школы. В этом году порог 31 школы переступили 230 первоклассников. Строительство пристроя – это жизненно необходимое решение, которое облегчит не только труд педагогов, но и весь учебный процесс», — сказала Сардана Авксентьева.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что руководство республики, города уделяет особое внимание образованию подрастающего поколения.

«Очень символично в День знаний начинать новый учебный год началом строительства пристроя школы. Поздравляю с этим замечательным событием. Желаю плодотворного учебного года, успехов и удачи», — пожелал Альберт Семенов.

Директор СОШ № 31 Валентина Рыбкина подчеркнула, что сегодняшняя церемония свидетельствуют о том, что в республике и городе уделяется особое внимание сфере образования.

«Для нас это не только приятный момент, но и некий символ того, что в 2020 году стройке будет уделено самое пристальное внимание со стороны властей. К декабрю следующего года мы получим новый корпус на 350 детей для учеников основных и старших классов. Мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы качество образования было достойным», — заверила директор школы.