10.12.2021
15:45
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Общество

В Якутске торжественно выписали счастливую маму и ее 14-го ребенка

Сегодня, 10 ноября, состоялась торжественная выписка многодетной матери Айталины Максимовой и ее новорожденного 14-го ребенка. В семье Айталины и Виктора Максимовых это шестая дочка. Девочку назвали Миланой. Малышка появилась на свет 06 декабря в Перинатальной Центре г. Якутска.

Многодетная семья Максимовых родом из с. Тенкя Сунтарского района, сейчас они проживают в с. Сырдах недалеко от Якутска. Старшей дочери Максимовых 22 года,  старший сын – студент, восемь детей учатся в общеобразовательных школах а младшие три ребенка дошкольного возраста.

Айталина и Виктор воспитывают детей, приучая с ранних лет к труду, и прививают любовь к спорту. В семье ценится активная жизненная позиция, создаются условия для развития способностей и талантов детей.

В торжественной выписке многодетную мать поздравил заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников. Афанасий Васильевич пожелал маме и юной жительнице республики здоровья счастливого детства, мира и благополучия в семье.

Отметим, Айталина Валентиновна в 2018 году награждена государственной наградой «Мать героиня» с единовременной выплатой в размере 1 000 000 рублей.  Семья оформляет и получает все положенные меры социальной помощи.

Фото: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
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