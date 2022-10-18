В Якутске торжественно выписали пять новорожденных

Сегодня в ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» состоялась торжественная выписка новорожденных в честь празднования Дня матери в Республике Саха (Якутия). Заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова вручила сертификаты целевого капитала Республики Саха (Якутия) «Дети столетия» 5 семьям.

«Сегодня мы выписываем пять новорожденных, из них 2 — девочки, 3 – мальчика. В республике с начала года родилось свыше 8,4 тысяч детей из которых 6,6 тысячам детям проактивно назначен целевой капитал республики. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного взаимопонимания! А нашим юным якутянам – счастливого детства!», — отметила Елена Теплякова.

Также мама и новорожденным в рамках проекта Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) совместно с Национальным центом медицины «Книжное приданое», инициированного Первым Президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым вручены подарочные наборы.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Надежда Федорова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Алена Атласова, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, заместитель руководителя центра «Мои документы» Республики Саха (Якутия) Наталия Спиридонова, генеральный директор «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» Станислав Жирков.

Отметим, что по инициативе главы Якутии Айсена Николаева, каждый ребёнок, родившийся в этом году, получит сертификат на 100 тысяч рублей в честь 100-летия ЯАССР и Года матери в Якутске. Средства капитала можно будет использовать по 8 направлениям: на образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, семейный отдых, улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение транспорта, страхование жизни ребенка и на размещение вкладов в кредитных организациях.