В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»

Сегодня состоялось торжественное объявление и награждение победителя ежегодной общественной премии «Якутянин года», им стал якутский предприниматель Афанасий Алексеев.

Сам победитель написал после победы слова благодарности своим родителям в Instagram:

11 лет назад в феврале я услышал самый страшный приговор в своей жизни: «Ей осталось жить три дня».С этими словами нас выставили за двери медцентра. У моей мамы отказали почки, были многочисленные консилиумы врачей, где они в один голос твердили: «Всё кончено». Ситуация была критической – страшные отёки, ужасная одышка, каждый вдох давался маме с большим трудом (позже из её легких извлекут 1.8 литра жидкости). В какой-то момент я перестал её узнавать. Вместо глаз остались одни щелочки, а руки и ноги набухли как столбы.Я никак не мог смириться с этим. «Неужели через несколько дней я потеряю самого дорогого мне человека?!» Мгновенно наперекор всем, даже родственникам, в ту же ночь я с мамой на руках поднимался на трап самолёта. Весь полёт я просил, молил всех святых о том, чтобы только долететь.Потом были долгие месяцы борьбы за её жизнь, за пределами республики.

И вот сегодня я счастлив, что ты рядом со мной и наблюдаешь за результатом своего труда. Жаль, что отца уже нет, но я чувствую, как он сверху смотрит на меня, оценивает мои поступки. С детства вы с отцом учили меня честно трудиться, уважать старших и помогать слабым. Сегодня ваш триумф!

Хочу поблагодарить горожан, жителей республики за высокую оценку моего труда. Это вы тёплыми комментариями, отзывами, письмами придаёте мне силы, мотивируете на добрые дела. Для меня это — наша общая победа. Победа добра!