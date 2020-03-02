В Якутске торжественно открылся Центр обработки вызовов системы 112

Сегодня, 2 марта 2020 года состоялось торжественное открытие Центра обработки вызовов «Системы 112». В мероприятие приняли участие Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, члены республиканского Правительства, представители силовых структур, в том числе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Мероприятия по созданию системы 112 в субъектах Российской Федерации проводятся в соответствии с федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации».

В 2017 году Правительством Республики Саха (Якутия) и МЧС России было подписано соглашение на получение федеральной субсидии для оснащения специальным оборудованием и программным обеспечением Центра обработки вызовов системы-112. По федеральной программе также оснащены экстренные оперативные службы федеральной составляющей (отряды федеральной противопожарной службы, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, службы полиции и службы «Антитеррор»).

Огромная работа проведена Правительством Республики Саха (Якутия) по разработке и принятию нормативных документов, технического проекта, выделению из бюджета республики необходимого финансирования и в целом по образованию Службы-112. Отметим плодотворную работу в этом направлении Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий».

Программно-технические комплексы системы функционируют в 50 населенных пунктах 34 муниципальных районов и 2 городских округах. Общее количество подключаемых объектов экстренных оперативных служб и ЕДДС муниципальных районов по республике составляет 225 автоматизированных рабочих мест.

Отдельная немаловажная работа проведена по программе подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб. Теоретические занятия проведены на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия), а практические в Учебном пункте Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), где размещен учебный макет Системы-112.

— По единому номеру 112 каждый гражданин может обратиться по любому происшествию, событию, где потребуется оказание той или иной помощи, — рассказал Николай Иванов, ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). – Звонок в 112 позволяет вызывать любые оперативные службы. Очень важное новшество – возможность по входящему звонку определить местонахождение человека, местоположение совершившего звонок отражается на карте. Так как пожарные-спасатели призваны осуществлять поиск людей, потерявшихся в природной среде, функция системы 112 указывать точное нахождение позволяет оказывать помощь в разы быстрее, ведь исчезает необходимость тратить время на поиски, автоматически повышается оперативность работы, — отметил Николай Иванов.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) выражает благодарность Правительству Республики Саха (Якутия) за оказанную значимую поддержку во внедрении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», что в свою очередь позволит экстренным службам выйти на более высокий уровень оказания помощи нашим согражданам, оказавшимся в опасной ситуации.