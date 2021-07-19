В Якутске торжественно открыли набережную озера Талое

16 июля состоялось официальное открытие благоустроенной набережной озера Талое в г. Якутске. Завершенный объект будет передан Управлением архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) на баланс окружной администрации ГО «г. Якутск».

Работа над объектом началась еще в 2014 году. Тогда прошли первые обсуждения с горожанами, что территория городского канала может стать прекрасной зоной отдыха. В 2015 году был проведен общегородской архитектурный конкурс по отбору проектов будущей набережной. Через год была разработана проектно-сметная документация. Со стартом программы по формированию комфортной городской среды, г. Якутск получил финансирование на реализацию объекта в 2017 году, а в 2019-2020 годах благодаря активной деятельности Управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) проект был завершен.

После передачи объекта на баланс окружной администрации, нести ответственность за содержание и эксплуатацию территории набережной озера Талое и еще девяти общественных пространств будет Центр управления общественными пространствами.

«Теперь горожане и гости могут комфортно отдыхать в самом центре Якутске. Сама территория очень функциональна. Мы полностью сохранили зеленые зоны, оборудовали территорию современными малыми архитектурными формами. Специально заказали высококлассное оборудование за пределами региона. И если обратить внимание на те же лавочки, можно заметить, что они совсем другого характера, качества. И могут служить примером того, как можно реализовать подобные вещи. Со стороны площадки Водяновой весной 2020 года построили амфитеатр, который сразу полюбился молодежи», — рассказала руководитель управления — главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.

Она также подчеркнула, что последующий этап содержания и эксплуатации объекта является одним из важнейших.

«Центру управления общественными пространствами будут переданы десять общественных пространств Якутска. Именно они будут ответственны за эксплуатацию территории. Надеемся, что будет вестись качественная работа. Также важно привлекать на территорию бизнес, он может помочь существенно снизить финансовые нагрузки по содержанию пространства. Вместе с тем, бизнесу нужно всегда помнить о гармонии внешнего облика набережной. Кричащие баннеры, вывески способны испортить всю концепцию», — добавила Ирина Алексеева.

В свою очередь генеральный директор Центра управления общественными пространствами Николай Мартынов отметил, что в обязанности центра будет входить и процедура определения предпринимателей, которые смогут заниматься деятельностью на территории набережной.

«Общественные пространства – это экосистема, в которой есть свои ценности. У нас есть понимание комплексной работы. Это займет время, сразу все привести в порядок не получится. По большей части надо работать с самим населением и это займет не один год, чтобы у людей возникло понимание, для чего нужны общественные пространства. Конечно, большая нагрузка по эксплуатации территории ляжет на плечи предпринимателей, так как это те люди, которые быстро и реактивно реагируют на ситуацию вокруг. Обустраиваются и могут как-то преобразить пространство», — пояснил Николай Мартынов.

Участие во встрече с общественностью также приняли предприниматели-владельцы заведений: «Родня», «Лепим и варим», «Dan Dan», «Практика», «Зеленый город», кофейня «IDEACOFFEE».