В Якутске торговый представитель присвоил почти полмиллиона рублей фирмы

Якутская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

Установлено, что с января по ноябрь 2018 года обвиняемый, работая менеджером по продаже бытовой химии, по доверенности от работодателя принимал наличными денежными средствами оплату за поставленный товар, осуществлял сбор дебиторской задолженности.

Пользуясь реальной возможностью распоряжаться полученными денежными средствами, сдавал в кассу работодателя не всю наличность, тем самым присвоив 486482 руб. Ущерб не возмещен.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.