04.01.2023
20:40
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Происшествия

В Якутске торговали в магазинах контрафактным алкоголем

В Якутске полицейские выявили факты незаконной реализации алкоголя. В рамках проводимых профилактических мероприятий «Быт» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское» выявили нарушения антиалкогольного законодательства.

В одном из кафе по улице Дзержинского полицейские обнаружили бутылки коньяка с этикетками известного бренда и водки без федеральных специальных и акцизных марок. Алкоголь с признаками контрафакта хранился в торговой точке для реализации.

А в продуктовом магазине в посёлке Марха спиртные напитки продавались в отсутствие обязательной лицензии. Всего изъято около 34 литров спиртосодержащей продукции. За незаконный оборот алкоголя граждане привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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