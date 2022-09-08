В Якутске толпа парней, вооруженная арматурами и палками, напала на молодую пару

В нашу редакцию обратилась наша читательница. Она обращается к правоохранительным органам с просьбой разобраться в этом жестоком деле!

В итоге заступившийся парень получил перелом руки, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и повреждения. Семья пострадавших просит помощи с поиском нападавших и свидетелей избиения. В соцсетях есть информация, что эта толпа собирается в этом районе не в первый раз, провоцирует прохожих и возможно, уже нападала на других людей.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября в районе трех часов на улице Дежнева, 20. Александр и Александра возвращались домой со дня рождения и вызвали такси. Ребятам нужно было утром на работу. Увидели, что через дорогу неизвестный мужчина в черной спортивной форме избивает палкой (?) лежащего человека, который уже не двигался. Пара несколько раз громко просила его, чтобы тот остановился.

Избивавший мужчина повел себя агрессивно, с палкой побежал в сторону пары.

Затем к паре подбежали 10-15 человек, в основном очень молодые люди, на вид 15-25 лет. Они были вооружены железными и деревянными палками, бутылками. Толпа напала на Александра и начала избивать палками, наносили удары по всему телу. На крики из расположенного рядом бара выбежали несколько посетителей и вступились в драку, чтобы защитить пару.

На видео очевидцев видно, как Александр в какой-то момент теряет сознание, а толпа нападавших продолжает избивать палками выбежавших мужчин.

Александру в это время удерживали другие люди из толпы, но ей удалось вызвать скорую помощь и полицию. Нападавшие сразу разбежались. Некоторые из них забежали в соседний бар.

Молодого человека и других пострадавших увезли в Республиканскую больницу №2. Александру диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой руки, ушибы мягких тканей и раны на лице и руках. Состояние не из лучших, проходит медицинское обследование. Люди, которые прибежали из бара, тоже получили множественные ушибы и раны.

На вопрос, зачем они решили заступиться за неизвестного им человека и не подождали полицию, пара отвечает, что не могла пройти мимо. Незнакомец лежал в луже крови, не двигался. «Мы не знали, жив ли он, нужно было остановить нападавшего».

Пострадавшие просят помочь жителей Якутска помочь с определением личностей нападавших. Как пишут в комментариях в соцсетях, эту толпу нападавших видят в этом районе уже не в первый раз, вполне вероятно, что они снова могут на кого-то напасть.

Все, кто владеет информацией о нападавших, были очевидцами произошедшего, могут обратиться в Отдел полиции №1, либо написать в созданный для сбора информации канал в Телеграм: https://t.me/dezhneva20