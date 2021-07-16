В Якутске Тойота пошла по рукам

SakhaLife.ru.

В полицию г. Якутска обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля «Toyota Succeed». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» установлен ранее судимый 41-летний мужчина, который является приятелем брата заявителя.

Выяснилось, что в день происшествия мужчины вместе распивали спиртные напитки. Около восьми часов вечера подозреваемый, воспользовавшись тем, что вся компания заснула, а машина находится в свободном доступе, решил угнать её. На чужом автомобиле злоумышленник уехал в сторону с. Тулагино, где бросил транспорт и скрылся. Хозяин машины обнаружил пропажу только на следующий день.

Автотранспорт возвращен владельцу в исправном состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».