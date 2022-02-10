10.02.2022
22:05
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Погода

В Якутске тепло: минус 26 градусов!

В пятницу, 11 февраля, в Якутске ожидается погода преимущественно без осадков, ветер западный 1–3 м/с, температура воздуха днем составит -26-28° градусов, сообщает Якутский гидрометцентр. Температура воздуха ночью -35-37.
Сегодня в 15:00 в Якутске было зафиксировано минус 30 градусов. В это же время самая низкая температура в республике была зарегистрирована в Верхоянске и Усть-Нере — минус 42 градуса, самая высокая — в районе метеостанции Полярный — минус 19 градусов.

Фото: Sakhalife
Источник: Якутский гидрометцентр
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