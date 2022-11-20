20.11.2022
07:26
100
Погода
В Якутске теплая погода сохраняется
По нижней Лене, северо-востоке, юго-востоке небольшой, местами умеренный снег, на юге снег, ночью местами сильный, ветер умеренный, на юге порывистый до 15-17 м/с, метель, температура ночью -30-35°, при прояснениях -35-40°, северо-востоке -38-43°, юго-востоке -20-25°, юге -12-17°, днем -25-30°, западе, юго-западе -17-22°, юге -10-15°, северо-западе, северо-востоке -30-35°, низинах -35-40°.
В Якутске без существенных осадков, ветер северо-западный 2-5 м/с, днем -26-28°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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