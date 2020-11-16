В Якутске таксист повздорил с клиентом

Ссора привела к возбуждению уголовного дела.

В полицию г.Якутска обратился владелец а/м Хендэ Старекс о том, что неизвестный мужчина повредил его микроавтобус. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что около 5 часов утра водитель такси отвозил нетрезвого мужчину до жилого дома по ул.Ойунского. В момент, когда пассажир расплачивался за поездку возник конфликт — клиент такси был не согласен со стоимостью услуги. Мужчина выскочил из салона и стал наносить удары по кузову и наружным элементам автомашины.

В результате розыскных мероприятий участковыми уполномоченными Отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» был установлен ранее судимый 34-летний уроженец Верхневилюйского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.