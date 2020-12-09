В Якутске таксист помог поймать преступника

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, из одежды находившейся при потерпевшем).

По версии следствия, водитель такси принял заказ и приехав на адрес забрал двух мужчин, один из которых находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом едя на адрес, водитель заметил, что обвиняемый взял из кармана находящегося в опьянении второго пассажира сотовый телефон. После замечания водителя, обвиняемый положил телефон обратно в его карман, сказав, что он ничего не сделал.

Далее, когда мужчины приехав на адрес, вышли, водитель, ожидая следующий заказ, увидев, как обвиняемый быстро выходит обратно из подъезда, заподозрив неладное, сфотографировал его на свой сотовый телефон.

Через неделю, этот же водитель, приняв поступивший заказ, узнал севшего к нему в автомобиль потерпевшего и подвозя его в ходя разговора спросил, не пропало ли у него что-нибудь, на что мужчина ответил, что в тот день у него пропали сотовый телефон и кошелек с деньгами, однако он предполагал, что потерял их, находясь в алкогольном опьянении.

После рассказа водителя о своих подозрениях, мужчина обратился в органы полиции. В дальнейшем по фотографии, сделанной водителем, обвиняемый был установлен и задержан, дав признательные показания о совершенной краже.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.