В Якутске таксист подозревается в преступлении

В полицию Якутска обратился местный житель, который сообщил, что забыл свой кошелек с банковскими картами в такси. Спустя время ему на мобильный телефон стали поступать смс-оповещения из разных магазинов города. Потерпевший лишился около 5000 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 45-летний горожанин, который подвозил заявителя на автомашине. Выяснилось, что извозчик нашел оставленный его клиентом кошелек, внутри которого находилась банковская карта. Похитив карту он стал расплачиваются ею в различных продуктовых магазинах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.