16.05.2022
14:27
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Происшествия

В Якутске сын дважды обокрал мать

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» дважды поступили заявления от жительницы одной из центральных улиц города. В первом случае у женщины был похищен телефон, во втором – телевизор.

Характер совершения краж показывал на высокую вероятность причастности к кражам человека из ближнего окружения потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрения полицейских полностью подтвердились. Злоумышленником оказался родной сын потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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