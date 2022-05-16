В Якутске сын дважды обокрал мать

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» дважды поступили заявления от жительницы одной из центральных улиц города. В первом случае у женщины был похищен телефон, во втором – телевизор.

Характер совершения краж показывал на высокую вероятность причастности к кражам человека из ближнего окружения потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрения полицейских полностью подтвердились. Злоумышленником оказался родной сын потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».