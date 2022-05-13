В Якутске светофоры будут регулировать в зависимости от трафика

Во время расширенного заседания городского Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска об этом сообщил заместитель главы города Якутска по вопросам развития сельского хозяйства, торговли, предпринимательства и транспорта Антон Алексеенко, отвечая на вопрос о настройке работы светофоров во время дорожного ремонта.

«Благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы в городе, переключение светофоров будет регулироваться в автоматическом режиме, в зависимости от трафика, который регистрируется видеокамерами. Проект комплексный, рассчитан на несколько лет, к работе приступили в прошлом году», — сказал Антон Алексеенко.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска Василий Амбросов добавил, что работа по настройке переключения светофоров во время дорожного ремонта проводится комплексно, коррективы вносятся исходя из реальной ситуации с транспортным потоком.

«Мы делаем все возможное, чтобы сократить автомобильные пробки и неудобства для горожан во время дорожного ремонта», — резюмировал Василий Амбросов.

yakutskcity.ru.