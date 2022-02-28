В Якутске суд оштрафовал девушку на 10 тысяч за участие в антивоенной акции

27 февраля в Якутске на площади Ленина полицейскими были задержаны две девушки, на рюкзаке одной из которых был плакатик с надписью «Нет войне» — сообщает News.Ykt.Ru

Видео задержания вчера появилось в сети.

Как выяснилось, одну из задержанных зовут Виктория. Ее молодой человек Максим сообщил, что с самого задержания ему не удавалось связаться с ней.

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