28.02.2022
16:47
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Происшествия

В Якутске суд оштрафовал девушку на 10 тысяч за участие в антивоенной акции

27 февраля в Якутске на площади Ленина полицейскими были задержаны две девушки, на рюкзаке одной из которых был плакатик с надписью «Нет войне» — сообщает News.Ykt.Ru

Видео задержания вчера появилось в сети.

Как выяснилось, одну из задержанных зовут Виктория. Ее молодой человек Максим сообщил, что с самого задержания ему не удавалось связаться с ней.

Подробнее читайте https://news.ykt.ru/article/132385?news_recent_main=

Фото: Из соцсетей
Источник: News.Ykt.Ru
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