В Якутске студент стал фигурантом уголовного дела

Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в ходе проверки оперативной информации выявлено, что студент учебного заведения, 19-летний уроженец Намского района предъявил медицинскую книжку с явными признаками подделки.

Документ был изъят полицейскими и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что штампы не соответствуют оригиналу штампа медицинского учреждения, выдававшего документ. Как выяснилось, студент хотел получить допуск к летней практике и, чтобы не проходить медосмотр, подделал штампы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.