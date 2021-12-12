В Якутске строят парк с моделированием климата

Об этом стало известно 11 декабря на подписании соглашения между Целевым фондом будущих поколений Якутии, Республиканским ресурсным центром «Юные Якутяне» и Национальной библиотекой Якутии. Подписание состоялось на фестивале «Тымныы.NET», проходящем в регионе.

Парк станет первым круглогодичным открытым пространством, учитывающим особенности климата региона.

Напомним, что по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА Парк будет построен на территории 2,4 га в 79-ом квартале столицы. Он сформирует экосистему для полезного досуга и творческого, интеллектуального, духовного и физического развития подрастающих поколений.

Территория парка будет разделена на тихую, игровую и активную зоны. Планируется посадить около 200 деревьев и более 4 тыс. кустарников. Впервые будет применена климатическая коррекция по зонам парка.

«Парк станет образовательной средой для развития личности, большим кластером, где организации будут проводить мероприятия и занятия, в том числе по разным направлениям креативных индустрий с применением IT-технологий», — сказал генеральный директор фонда Владимир ЕГОРОВ.

По словам директора Национальной библиотеки Саргыланы МАКСИМОВОЙ, в ходе совместной работы по разработке концепции был пересмотрен подход к деятельности библиотек республики, изучен мировой опыт, проведены социологические исследования.

«Нас вдохновляет возможность работать вместе в таком крупном, инновационном проекте республики. Буквально в эти дни вышли новые указы руководства страны и республики с целью интеграции дополнительного и общего образования. Поэтому для нас это соглашение имеет огромное значение»,- отметила директор РРЦ «Юные якутяне» Варвара ВАСИЛЬЕВА.

Целевой фонд будущих поколений продолжает работу по расширению содержательной части парка. Объект реализуется по Целевой программе фонда «Во имя будущего» на 2021-23 гг., и на плановый период до 2025 года за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Проект уже получил ряд престижных наград в области архитектурного проектирования, признан победителем в номинации «Общественное и гражданское строительство» международной премии Architectural Review Future Project Awards 2021.