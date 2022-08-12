В Якутске строителей наградили в честь профессионального праздника

12 августа состоялось торжественное заседание в честь Дня строителя в городском округе «город Якутск». С профессиональным праздником на мероприятии присутствующих поздравили глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев и председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Вот уже более 60 лет, как в нашей стране отмечается День строителя. Ваша профессия всегда пользовалась в обществе заслуженным почетом и уважением. Якутия — территория с суровым климатом, долгой зимой и очень коротким летом. Но вы — люди с особой стойкостью, которые, несмотря на самые экстремальные условия, продолжаете свой созидательный труд. Построенные вами здания и сооружения на протяжении многих лет служат людям, делают их жизнь комфортнее. Воплощая в жизнь архитектурные замыслы, вы создаете облик наших городов», — отметил в своей речи Альберт Семенов.

Он также выразил слова благодарности ветеранам строительного комплекса за сохранение и передачу лучших традиций строительства молодым последователям и огромный вклад в развитие строительной отрасли Якутии.

За добросовестный, плодотворный труд, личный вклад в области строительства Знаки отличия «Почетный строитель города Якутска» были вручены: индивидуальному предпринимателю Вячеславу Алакову, генеральному директору Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхалу Габышеву, генеральному директору АО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» Сергею Новгородову, руководителю проекта ООО «Адгезия» Михаилу Охлопкову, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных изделий 4 разряда АО «ДСК» Юрию Попову.

Знаки отличия «Почетный строитель города Якутска» также вручены начальнику ПТО ООО «Кинг-95» Надежде Смертиной, директору ООО Строительная компания «Сэттэ» Игорю Федорову, главным специалистам топографического отдела МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» городского округа «город Якутск» Карлу Варламову и Тимуру Васильеву, начальнику участка ООО «СахаСтройСервис» Анатолию Петрову.