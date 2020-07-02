В Якутске сторонников поправок оказалось больше

В Якутии подводятся предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России.

Не сбылись прогнозы о том, что в Якутске выиграют противники поправок. Ближе к 5 утра подведены предварительные итоги по столице. Несмотря на то, что мэр Якутска голосовала против поправок, и это было оперативно и креативно разглашено в обществе, все-таки большинство горожан, принявших участие в голосовании, поддержали поправки.

По предварительным данным, явка по Якутску составила 49,41%, за поправки проголосовали 51,01% избирателей, принявших участие в голосовании.

Стоит отметить, что у Якутска оказался даже не самый низкий показатель по республике.

Так, явка еще ниже оказались в Ленском районе — 46,8%, Алданском – 45,1%, Мирнинском – 44,5%.

Что касается качества, то есть тех, кто поддержал поправки, то наименьший показатель у Мегино-Кангаласского улуса – 50,13% при явке 65%.

Самую высокую явку показали Оленекский улус – 93,76%, Анабарский – 86,7% и Верхневилюйский – 86%.

Наибольшее качество отмечено в Нижнеколымском улусе – 82,7%, Верхневилюйском – 82% и Верхнеколымском – 73,5%.

Напомним, что это предварительные итоги голосования.