24.06.2020
12:17
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Происшествия

В Якутске столкнулись мотоцикл с иномаркой

24 июня в 09 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о столкновении автомашины с мотоциклом.

На место аварии немедленно были направлены автопатруль ГИБДД  и скорая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что на 9 км. Покровского  тракта 36 – летний водитель мотоцикла совершил столкновение с автомашиной «Тойота Ист», под управлением 38 – летнего водителя.

25 – летний пассажир мототранспорта и водители отказались от медицинской помощи.

Следует отметить, что молодой человек и девушка в момент ДТП были в мотошлемах.

Обстоятельства данного ДТП выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям мотоцикла, что вождение этого одного из чрезвычайно опасного вида транспорта далеко не детские шалости, и каждый раз садясь за руль надо помнить об этом.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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