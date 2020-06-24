В Якутске столкнулись мотоцикл с иномаркой
24 июня в 09 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о столкновении автомашины с мотоциклом.
На место аварии немедленно были направлены автопатруль ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Предварительно установлено, что на 9 км. Покровского тракта 36 – летний водитель мотоцикла совершил столкновение с автомашиной «Тойота Ист», под управлением 38 – летнего водителя.
25 – летний пассажир мототранспорта и водители отказались от медицинской помощи.
Следует отметить, что молодой человек и девушка в момент ДТП были в мотошлемах.
Обстоятельства данного ДТП выясняются.
Госавтоинспекция напоминает водителям мотоцикла, что вождение этого одного из чрезвычайно опасного вида транспорта далеко не детские шалости, и каждый раз садясь за руль надо помнить об этом.
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