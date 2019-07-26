В Якутске столкнулись 4 машины

За уходящую рабочую неделю на территории Якутска и его пригородов зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человек были травмированы. В одном ДТП с участием 4-х автомашин пострадали 2 ребенка.

Так 25 июля, около 19 часов на ул. Дзержинского возле дома №35/2 произошло столкновение 4-х автомашин.

Предварительно установлено, что около 19 часов вечера, водитель 19 лет управляя а/м «Тойота Калдина», следуя по ул. Дзержинского, в сторону ул. Кальвица, возле дома №35/2 по ул. Дзержинского, не выдержал безопасную дистанцию перед идущей автомашиной, совершил столкновение с а/м «Тойота Суксид», под управлением 21-летнего водителя, после автомашина «Тойота Суксид» совершает столкновение с автомашиной «Мазда Демио», под управлением 19-летнего водителя, после автомашина «Мазда» совершает столкновения с автомашиной «Лексус RX-300», под управлением 29-летней автоледи, причинив повреждение.

В результате автопроисшествия 2 несовершеннолетних 7 и 14 лет, которые сидели в автомашине «Тойота Суксид» получили различные травмы.

В ходе составления ДТП было установлено, что 14-летний в момент ДТП сидел на заднем пассажирском сидении справа, не пристегнутый ремнем безопасности и получил растяжение шейного отдела, назначено амбулаторное лечение. Ребенок 7 лет в момент ДТП сидел на заднем пассажирском сидении по середине, не пристегнутый ремнем безопасности и получил сотрясение мозга, назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя а/м «Тойота Калдина» следует, что когда он следовал по ул. Дзержинского в сторону ул. Кальвица не заметил, как резко остановились впереди идущие транспортные средства.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается к взрослым – не допускайте пренебрежительного отношения к требованиям Правил дорожного движения. Будьте предельно внимательны и осторожны при перевозке детей в автотранспорте. Водители должны понимать, что единственным способом, обеспечивающим безопасность ребенка в автомобиле является, применение специальных детских удерживающих устройств, которое сконструировано так, чтобы в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, который находится в этом устройстве, путем ограничения подвижности его тела. В обязательном порядке используйте детские удерживающие устройства. Безопасность детей на дороге зависит от каждого из нас.