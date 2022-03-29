29.03.2022
16:00
405

Якутск

В Якутске стартует строительство крематория

Крематорий будет располагаться по Маганскому тракту, на территории городского кладбища, сообщает Управление государственного строительного и жилищного надзора.

Как отметили в ведомстве, разрешение на возведение объекта было получено в конце прошлого года. Застройщиком объекта выступает ООО «Быдан Эргиир», техническим заказчиком — ООО «Строй-Индустрия».

«В настоящее время составлена программа проведения проверок на весь период строительства крематория. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на третий квартал 2022 года», — прокомментировал первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС (Я) Влад Пермяков.

Согласно проекту, в одноэтажном здании крематория общей площадью 313,2 кв. метров расположатся прощальный зал, помещение для хранения урн, отдельные технологические помещения, зал кремации. Также в  фойе  предусмотрен  экран  для  трансляции  процесса  кремации.

Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх