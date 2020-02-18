В Якутске стартует новый сезон многоборцев

«Триумф» примет второй чемпионат республики по национальному многоборью. Победители получат путевки на Игры Дыгына.

Второй чемпионат Якутии будет проведен по пяти дисциплинам. В пятницу и субботу, 21-22 февраля, в Центре спортивной подготовки «Триумф» соберутся сильнейшие универсальные спортсмены республики.

«Пять дисциплин были включены решением исполкома Федерации национального многоборья в перечень обязательных на официальных соревнованиях, которые проходят под эгидой нашей организации. Также дополнительно на турнирах могут быть введены стрельба из лука и перенос тяжести, — отметил исполнительный директор, семикратный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский. – Так, в первый день соревнований будут проведены соревнования по якутским прыжкам «Ус тегул ус», якутской вертушке «Тутум эргиирэ» и мас-рестлинге. В субботу же спортсмены будут состязаться в национальной борьбе хапсагай и в беге на 400 метров. Среди женщин вместо хапсагая состоится турнир «Халбас харата».

Чемпионат будет проведен среди мужчин в двух весовых категориях – до 70 и свыше 70 кг, а также среди женщин в абсолютном зачете. На этой неделе мы узнаем имя как минимум одного нового чемпиона республики. Так, из прошлогодних чемпионов в турнире не примут участие Дьулустан Ноговицын из Горного улуса, первенствовавший в весе свыше 70 кг, а также усть-алданская спортсменка Евгения Гоголева, занявшая первое место среди женщин. А обладатель золотой медали первого чемпионата в весе до 70 кг, амгинец Леонид Филиппов попробует свои силы среди атлетов категорией выше.

«В наших соревнованиях, по предварительным данным, примут участие такие известные многоборцы, как Владимир Федоров из Нюрбы, Артем Варданян из Намского улуса, Павел Друзьянов из Чурапчи, один из самых перспективных атлетов из Кобяйского улуса Алексей Уваровский и другие. Победители чемпионата среди мужчин получат путевки на финальную часть самого крупного и престижного турнира по национальному многоборью «Игры Дыгына».

К слову сказать, еще три путевки на арену «Ус Хатын» будут разыграны на турнире «Кубок чемпиона», который проводится в честь семикратного чемпиона Игр Дыгына Ивана Белолюбского. Соревнования состоятся 21-22 марта в ЦСП «Триумф». Традиционный первый отборочный турнир соберет многоборцев в апреле в Якутске 25-26 апреля, а второй этап 23-24 мая примет Нам.